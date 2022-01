Il Venezia sfida il Valencia per Diawara: il centrocampista riflette

La cessione dell’ex Napoli potrebbe sbloccare il mercato giallorosso in entrata

Anche il Venezia è sulle tracce di Diawara e sfida il Valencia per il centrocampista giallorosso. La società spagnola negli ultimi giorni si era fatta avanti concretamente. Come riportato da Sky, il club lagunare è alla ricerca di innesti per raggiungere la salvezza e l’ex Napoli è un obiettivo della squadra di Zanetti. Il giocatore guineano è ormai ai margini della rosa e sta riflettendo in queste ore sul suo futuro. Una sua possibile cessione potrebbe sbloccare il mercato in entrata della Roma che è alla ricerca di un regista da regalare a Mourinho.