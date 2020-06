Il Valencia vuole acquistare Florenzi: Atalanta e Fiorentina restano in corsa

Il Valencia sta pensando di acquistare il cartellino di Alessandro Florenzi. Dopo il prolungamento del prestito fino al termine della stagione i prossimi due mesi per Florenzi saranno sicuramente in Spagna, ma l’interesse su di lui è alto e se dovesse concretizzarsi, a fine agosto l’ex capitano potrebbe lasciare definitivamente la Roma. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, il club spagnolo non è l’unico a volere il terzino. In totale sono tre le squadre che stanno ragionando su questa prospettiva e hanno già avuto contatti con l’agente Alessandro Lucci. Il Valencia appunto, ma anche due club italiani. La Fiorentina, che corteggia Florenzi dalla scorsa estate e l’Atalanta che a gennaio provò concretamente a prendere in prestito il classe ’91. Gasperini insiste per averlo, ritenendolo il profilo perfetto per la sua squadra. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Florenzi.