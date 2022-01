Il Valencia beffa la Roma: niente Diawara, gli spagnoli trattano Ndombele

Il Valencia beffa la Roma. Gli spagnoli abbandonano la pista Diawara e piombano su Ndombele. Trovato l'accordo con il Tottenham per il prestito

Amadou Diawara e Tanguy Ndombele sono i due nomi al centro del mercato della Roma. I giallorossi stanno tentando di cedere Diawara per poi provare l'assalto ad un nuovo rinforzo in mediana. Uno dei club interessati al 42 giallorosso era il Valencia che però come riportato da Telefoot, ha abbandonato questa pista e starebbe provando l'assalto per Ndombele, uno dei nomi preferiti dalla dirigenza giallorossa. La Roma rischia così di chiudere in anticipo il suo mercato poiché quella spagnola era l'unica pista ancora possibile per il guineano che a questo punto, con tutta probabilità rimarrà nella Capitale. Il club spagnolo sta trattando con il Tottenham per un prestito di sei mesi ma il calciatore preferisce ancora il PSG e si è concesso dei giorni per pensare. Il francese non rientra più nei piani di Antonio Conte da diverso tempo.