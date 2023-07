Il Trabzonspor interessato a Belotti, ma solo a titolo gratuito

La Roma è in attesa sul fronte attaccante, ma su Scamacca Tiago Pinto è tornato a muoversi. La priorità resta quella di un centravanti, provando magari a cedere qualche esubero per avere le risorse necessarie. Intanto la Turchia ha bussato per Andrea Belotti: come riporta 'calciomercato.it', il Gallo sarebbe finito nel mirino del Trabzonspor che però ha una condizione abbastanza complicata da accontentare. Il club turco infatti vorrebbe che la Roma lasciasse partire Belotti a titolo gratuito, ovvero con una rescissione del contratto appena rinnovato per altri due anni. A questo punto vanno valutate diverse cose, dalla volontà del giocatore di lasciare i giallorossi e trasferirsi in Super Lig (molto complicato) e ovviamente quella di Mourinho di privarsi di un altro attaccante.