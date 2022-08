Il Tottenham non molla Zaniolo, la Roma non arretra e punta a settembre

Il futuro di Nicolò Zaniolo è decisamente più romanista rispetto a qualche settimana fa, ma le sirene del mercato continuano a suonare. Sorrisi, esultanze convinte e messaggi social hanno riavvicinato sensibilmente il 22 ai colori giallorossi. Come scrive 'Il Messaggero', però il Tottenhamnon molla e insiste per il talento nato a Massa.Conte e Paratici lo apprezzano molto e non sono escluse nuove offensive di rilievo. La Juventus, invece, è decisamente più indietro ma anche in questo caso i bianconeri potrebbero anche tornare alla carica in caso di cessione di Rabiot e Arthur, visti i tanti infortuni. Ultimo quello di Angel Di Maria che può stare out un mese, creando non pochi problemi offensivi ad Allegri considerando che Chiesa non è ancora rientrato. In tutto questo, però, la Roma è irremovibile e non scende da 50 milioni di euro come richiesta per Zaniolo. Altrimenti, sarà ben contenta di trattenerlo e a settembre tornare a discutere il rinnovo di contratto in scadenza 2024.