In attesa di scoprire chi sarà l'allenatore, il Toro ha messo gli occhi su un giovane attaccante esterno. Si tratta di Luigi Cherubini, classe 2004 messosi in luce nella Sampdoria, ma di proprietà della Roma. Il contratto coi giallorossi scade nel 2027 e al momento il rinnovo non decolla. Motivo per cui i giallorossi potrebbero vendere quest'state il talentino ex Carrarese, onde evitare di perderlo gratis tra 12 mesi. E qui entra in gioco il Toro: i granata hanno già sondato il terreno con l’entourage di Cherubini e stanno studiando la fattibilità dell'operazione. A maggior ragione - scrive 'Tuttosport' - nel caso in cui il Torino nella prossima stagione dovesse giocare col 3-4-3 come modulo di riferimento. Per adottare questo schema servono, infatti, gli esterni offensivi, che attualmente latitano nella rosa del Toro. Gente veloce, di gamba e che sappia saltare l'uomo con facilità per creare superiorità numerica în fase offensiva. Tutte qualità in possesso di Cherubini, che ha già dato la propria apertura verso il possibile trasferimento in maglia granata.