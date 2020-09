Il Torino propone Izzo all’Inter: fredda la risposta di Ausilio

La Roma cerca ancora un difensore. Dopo l’arrivo di Kumbulla, i giallorossi sperano anche nel ritorno di Smalling. Tra i nomi accostati con forza negli ultimi giorni anche quello di Armando Izzo del Torino. Il classe ’92, per cui Urbano Cairo chiede 20 milioni trattabili, come riporta ‘Tuttosport’, dopo che ne aveva chiesti 25. Ieri c’è stato un contatto tra il ds granata Vagnati e quello nerazzurro Ausilio: il giocatore piace a Conte per le sue caratteristiche perfette per la difesa a tre. Il Torino sperava che la trattativa riprendesse vigore, invece l’Inter si è dimostrata fredda dopo l’annata negativa di Izzo. La situazione potrebbe sbloccarsi a fine mercato, magari con un prestito con diritto di riscatto o a una cifra molto più bassa di 20 milioni.