Il Torino pensa a Di Francesco per il futuro: valutati i profili anche di Liverani e Maran

Dopo i divorzi con Roma e Sampdoria, Eusebio Di Francesco è pronto a tornare in pista. Come riporta Sky Sport, il tecnico abruzzese ha recentemente rifiutato un’offerta dall’Alaves e in questi ultimi giorni viene seguito con attenzione dal Torino, prossimo avversario dei giallorossi in campionato. I granata, che chiuderanno il loro rapporto lavorativo con Moreno Longo a fine stagione, stanno programmando il prossimo anno e valutano vari profili: Liverani, Maran e tra questi anche Di Francesco.