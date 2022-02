Il Torino guarda alla Roma per ricostruire: idea Kumbulla, suggestione Veretout

I granata perderanno tre titolari come Belotti, Bremer e Pobega, quindi dovranno fare un mercato impegnativo: tra i nomi ce ne sono due in casa giallorossa

Il Torino sta studiando le strategie per il prossimo anno, dopo che in estate almeno tre big saluteranno per motivi diversi: Belotti, Pobega e Bremer. Come riporta 'Tuttosport', tra i possibili nomi per raccogliere l'eredità del brasiliano in difesa c'è Marash Kumbulla, con cui Juric ha ovviamente già allenato al Verona e grazie al quale l'albanese si è guadagnato la chiamata della Roma. A centrocampo, invece, la suggestione per il gran colpo granata porta a Jordan Veretout, che potrebbe lasciare Trigoria. L'ostacolo principale è di natura economica e legata all'ingaggio attuale di 3 milioni.