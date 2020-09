Il Torino di Giampaolo spinge per Torreira

Non c’è ancora un accordo raggiunto, ma il Torino di Giampaolo sta continuando a spingere per Torreira. Nelle volontà del centrocampista ora in forza all’Arsenal c’è il ritorno in Italia e la sua nostalgia potrebbe fare la differenza. Secondo quanto riporta Sky Sport, i granata possono puntare sul buon rapporto del loro attuale allenatore per far arrivare il giocatore a Torino, dopo la sua esperienza alla Sampdoria con Giampaolo. Torreira è stato accostato spesso alla Roma in questa finestra di calciomercato, soprattutto in ottica di uno scambio con Amadou Diawara.