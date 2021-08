Il Torino chiede Diawara in prestito: “no” del centrocampista

Il guineano non sembra intenzionato a lasciare la capitale e il suo ingaggio complica la cessione

La Roma sta cercando di cedere Diawara, ma il giocatore non è convinto e rifiuta tutte le destinazioni proposte. Oltre al Wolverhampton, sul centrocampista ci sarebbe anche il Torino, riporta Tuttosport. Il club granata ha chiesto il giocatore in prestito, ma ha ricevuto un rifiuto dal giocatore. Inoltre, il suo ingaggio da 2,2 milioni netti resta un problema. La Roma vorrebbe cedere l'ex Napoli per provare a prendere un regista più competitivo da regalare a Mourinho. Se Diawara resterà in giallorosso però difficilmente si potrà virare su altro.