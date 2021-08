Il sostituto di Dzeko costa tanto: per Isak e Abraham servono più di 40 milioni

I due nomi in cima alla lista di Pinto hanno un prezzo importante: sullo svedese pende anche una clausola da 70 milioni

Ci sono Abraham e Isak in cima alla lista delle preferenze di Tiago Pinto per la successione di Edin Dzeko, promesso sposo dell'Inter. L'attaccante del Chelsea costa però 40 milioni di euro e la sua prima scelta è restare in Premier, in particolare all'Arsenal che dovrebbe comunque prima cedere Lacazette. Come riporta 'Sky Sport', però, la Roma ha cominciato a lavorare con i Blues e la svolta potrebbe arrivare grazie a un accordo sulle modalità di pagamento. Decisiva sarebbe anche la volontà dello stesso Abraham, che come opzione ha anche l'Atalanta. Ai giallorossi piace anche Isak della Real Sociedad, che però è legato al suo club da una clausola da 70 milioni di euro e una base di trattativa di 40 milioni più bonus. Fuori budget invece la pista Vlahovic, visto che la Fiorentina chiede almeno 60 milioni. La Roma ha pensato ovviamente anche a Icardi, che però vuole assolutamente restare al PSG, mettendo a tacere qualsiasi discorso sul nascere. Complicato anche arrivare a Belotti, per l'intesa da trovare con Cairo e per il fatto che non è il preferito di Mourinho.