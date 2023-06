Roma, il rinnovo di El Shaarawy è realtà: il faraone prolunga fino al 2025

Stephan El Shaarawy e la Roma proseguono il loro percorso insieme. Non che ci fosse qualche dubbio, visto il volere di entrambe le parti di continuare, ma ora il matrimonio è stato scritto. Come riportato da Calciomercato.com, si è trovata l'intesa definitiva sul rinnovo di contratto del Faraone. L'attaccante giallorosso ha firmato fino al 2025, con opzione per il terzo anno, abbassando sensibilmente le cifre del suo stipendio rispetto a quello attuale. Infatti, l'ex Milan, guadagnerà 2,5 milioni a stagione, invece che i 3,5 percepiti finora. Un segnale d'amore che non deve essere sottovalutato, anche perchè si sono palesate anche altre offerte, soprattutto dall'estero e dal campionato turco, ma per El Shaarawy non c'è mai stato il minimo dubbio. L'accordo è stato trovato prima che il calciatore potesse partite per le vacanze estive ad Ibiza e sarà ufficializzato entro il prossimo 30 giugno. Mourinho e la Roma puntano su di lui, Stephan difenderà ancora quella maglia giallorossa tanto amata.