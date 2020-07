Il presidente del Leeds non molla la pista Cavani: “Ci abbiamo pensato, vedremo in futuro”

Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, club inglese fresco di promozione in Premier Leauge, parla a Sky Sport degli obiettivi di mercato per la società. Tra questi Cavani per l’attacco che era stato accostato anche alla Roma. “Non ne abbiamo mai parlato con il mister, non facciamo mai niente senza coordinarci con lui. Sicuramente ci abbiamo pensato, è ancora libero. Vedremo in futuro”. Un attaccante alla squadra di Bielsa serve, ma non potrà essere Ibrahimovic nonostante l’interesse come confermato dallo stesso numero uno del Leeds: “Ci abbiamo provato a gennaio, poi ha scelto di venire a Milano e l’idea è sparita. Ritengo che ormai sia troppo tardi”.