Il post di Wijnaldum che accende le speranze dei tifosi giallorossi

Sui social ci sono alcuni post che lasciano viva qualsiasi ipotesi accendendo le speranze dei tifosi. E' accaduto sull'ultimo di Georginio Wijnaldum, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto immerso in piscina in cui si vedono solo gli occhi e la testa. Ad accompagnare lo scatto una emoji degli occhi, quasi a voler comunicare novità imminenti. I tifosi della Roma non hanno perso tempo e hanno cominciato a commentare in massa chiedendo al centrocampista di trasferirsi nella capitale. La trattativa con il Psg è stata intavolata e c'è anche l'ok del giocatore: si sta lavorando sul nodo dell’ingaggio. Attualmente l'olandese guadagna 9 milioni a stagione, la Roma chiede il pagamento del 50% dell'ingaggio e un prestito con diritto di riscatto.