La priorità della Roma sono gli esterni, sia di centrocampo che d'attacco ma nel corso dell'estate il nuovo ds D'Amico proverà a regalare anche un vice Malen. Il nome di Scamacca in questi giorni è tornato a circolare, lui ci spera nel ritorno ma ad oggi è un'operazione complicata soprattutto per il prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Troppi per una riserva anche perché buona parte del budget verrà investito per rinforzare la batteria di trequartista/esterni. Un nome che torna di moda è quello di Pinamonti del Sassuolo che ora appartiene alla scuderia di Riso ed è stato offerto ai giallorossi. Il costo non supera i 15 milioni e può essere un'idea per rinforzare il pacchetto offensivo, ma serve prima fare spazio.

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Sulla lista dei partenti c'è Dovbyk che non ha convinto Gasperini e può lasciare la Roma. La stagione, però, è stata negativa e non è semplice trovare estimatori in giro per l'Europa. La scorsa estate è stato cercato dal Villarreal che non ha mai affondato il colpo. L'ucraino verrà offerto a vari club e i giallorossi sono disposti anche a farlo partire in prestito con diritto di riscatto. In cerca di minutaggio anche Robinio Vaz, pagato a gennaio 25 milioni di euro. Con l'arrivo di un altro centravanti lo spazio per lui si stringerebbe ancora di più e l'ipotesi di un anno lontano dalla Capitale a titolo temporaneo prende quota. La Roma inizia a studiare le mosse del futuro, prima ci sono da sistemare i conti entro il 30 giugno. Poi da luglio inizierà la fase 2, quella più calda.