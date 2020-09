“È lui o non è lui?”: l’ironia del Pescara nella presentazione di Riccardi – FOTO

Il Pescara presenta il nuovo arrivato, Alessio Riccardi. Direttamente dalla Roma Primavera, con l’esordio in prima squadra risalente al match di Coppa Italia contro il Virtus Entella (gennaio 2019), il giovane diciannovenne è passato agli abruzzesi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto fino al 30 giugno del 2021. Il club ha presentato ironicamente su Twitter il nuovo acquisto, condividendo un montaggio di foto raffiguranti Riccardi con la maglia biancazzurra. Il club si chiede, in tono scherzoso: “E’ lui o non è lui? Certo che è lui!”.