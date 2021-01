Il Parma e Benatia si allontanano: chiesto Fazio alla Roma

Sembrava tutto fatto per il ritorno in Italia di Mehdi Benatia, eppure un imprevisto ha frenato bruscamente la trattativa tra il difensore marocchino e il Parma. L’Al Duhail non ha infatti intenzione di liberare il giocatore, pretendendo che partecipi regolarmente al Mondiale per Club con la sua attuale squadra.

Il club ducale ha dunque messo gli occhi su Federico Fazio: come riporta Sky Sport il centrale argentino, da tempo ai margini delle gerarchie di Fonseca, è stato individuato come il profilo giusto per dare ulteriore esperienza alla retroguardia gialloblu per centrare una difficile salvezza. La trattativa potrebbe presto decollare, ma resta ancora da chiarire la formula di un eventuale accordo.