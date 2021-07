Il Palmeiras cerca il sostituto di Matias Vina

Il club brasiliano cerca il nuovo terzino sinistro

Vista l'imminente partenza di Matias Vina, il Palmeiras si sta già guardando intorno per trovare il suo sostituto a sinistra. A riportarlo è il quotidiano brasiliano ge.globo, che sottolinea come l'affare tra il Palmeiras e la Roma sia in dirittura d'arrivo per una cifra ci si aggira attorno agli 11 milioni di euro. Oltre all'uruguaiano, il tecnico dei brasiliani Abel Ferreira in quel ruolo ha Victor Luis e Lucas Esteves. Una cessione che il Palmeiras aveva già messo in conto, tant'è che al momento della firma di Vina il club brasiliano aveva sondato il terreno per altri giocatori sudamericani tra Ecuador, Colombia e Paraguay. José Mourinho ha individuato in Matias Vina il perfetto sostituto di Leonardo Spinazzola, per via delle sue doti tecniche e per la grande spinta che possiede.