Il Napoli vuole Dzeko dalla Roma: De Laurentiis prova lo scambio con Milik

Il Napoli, con il probabile acquisto di Osimhen, è pronto a lasciar andare Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco da tempo è sul taccuino della Roma come possibile sostituto di Edin Dzeko, qualora il bosniaco non rimanesse nella capitale anche il prossimo anno. Il club giallorosso aveva poi provato ad inserire Cengiz Under nelle trattative per Milik, valutando il cartellino del turco intorno ai 30 milioni. Offerta però declinata da Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, invece, ha già le idee chiare: secondo quanto riporta Tuttosport, i partenopei stanno cercando di imbastire una trattativa che porterebbe Milik in giallorosso e Dzeko sotto l’ombra del Vesuvio.