Il Napoli si gode Kvaratskhelia, anticipata anche la Roma: i retroscena dell’affare

Il Napoli si gode Kvaratskhelia, il nuovo fenomeno georgiano che Giuntoli seguiva da parecchio tempo e per cui ha battuto anche la Roma. Un interesse - racconta 'Il Corriere della Sera' - che affonda le radici addirittura a tre anni fa, quando l'ex campione del mondo nel 2006 Zaccardo lo segnala al Napoli. Su di lui, però, ci sono tutti i top club compresi i due Manchester e il Rubin Kazan chiede addirittura 25-30 milioni. Nessuno ha il coraggio di affondare il colpo. Gli azzurri - che tengono sempre vivissimi i contatti - decidono di rinviare l'operazione in attesa del momento giusto, che arriva alcuni mesi fa con l'addio di Insigne e lo scoppio della guerra in Ucraina. Il club russo scende a 10 milioni e il Napoli a marzo chiude l'operazione, con Spalletti che incalzava Giuntoli dicendo: "Stiamo attenti Cristiano. C'è concorrenza, sbrighiamoci a chiudere". In quei giorni arriva la firma di Kvaratskhelia a Milano: gli azzurri chiudono l'affare anticipando diverse squadre italiane come Roma, Juventus e Sassuolo che ci stavano pensando seriamente.