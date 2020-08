Il Napoli pronto a salutare Callejon e Allan. Trattativa con la Roma per Under e Veretout

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli continua a tenere in vita la trattativa con la Roma per Under e Veretout. Come riporta gazzetta.it, la priorità dei partenopei è cedere, e gli indiziati a salutare la squadra di Gattuso sarebbero Callejon e Allan. I due giallorossi rappresenterebbero i profili perfetti per rimpiazzare lo spagnolo e il brasiliano. Per la Roma il turco vale 30 milioni. Cifra che De Laurentiis ritiene eccessiva e che vuole trattare. Per quanto riguarda Veretout, Giuntoli ne ha parlato con il suo agente Mario Giuffredi e l’affare potrebbe decollare una volta chiusa la cessione di Allan.