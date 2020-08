Il Napoli lavora al rinnovo di Hysaj: la Roma attende gli sviluppi della trattativa

Elsied Hysaj apre al rinnovo con il Napoli. Il terzino albanese sembrava vicino all’addio alla maglia azzurra, ma secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il club partenopeo e l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, sarebbero al lavoro per il prolungamento dell’attuale contratto, in scadenza nel 2021. Proprio Giuffredi nei mesi scorsi aveva annunciato una futura cessione del suo assistito. La Roma, intanto, resta vigile sugli sviluppi della vicenda: Hysaj piace ai giallorossi e potrebbe rientrare, come Under, Veretout, Maksimovic e Milik, in un’eventuale trattativa tra le due squadre.