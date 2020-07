Il Milan pressa per Schick: contatti intensificati con la Roma per la prima scelta di Rangnick

Sarebbe clamoroso un ritorno di Patrik Schick in Italia, ma non utopia: il Milan ha infatti intensificato i contatti per portare il centravanti ceco in rossonero, nella nuova squadra di Rangnick. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’allenatore che subentrerà a Stefano Pioli al termine della stagione considera Schick come una prima scelta per l’attacco. Il Lipsia di Nagelsmann rimane ancora insicuro sul suo acquisto a titolo definitivo, dopo aver rifiutato di pagare i 29 milioni accordati nella precedente estate. Schick, dal canto suo, ha già espresso i suoi buoni sentimenti verso la squadra di Germania, ma la quadra tra le due società non è ancora arrivata.