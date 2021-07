Il Marsiglia accelera per Under: alla Roma 10 milioni e 30% di futura cessione

L'avventura del calciatore turco nella capitale è ai titoli di coda. Vicino il suo passaggio in Ligue 1

Il Marsiglia fa sul serio per Cengiz Under. La società francese, come sostiene calciomercato. it, avrebbe offerto alla Roma 10 milioni di euro per il cartellino più il 30% in caso di una futura cessione. Cambia quindi lo scenario che sembrava avviato su un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il calciatore turco, in prestito al Leicester nella scorsa stagione, dovrebbe firmare un contratto di 4 anni a 3 milioni di euro a stagione e mancherebbe solo il suo assenso per concretizzare definitivamente la trattativa. Dopo un avvio positivo, l'avventura di Under con la Roma è andata in calando, fino al prestito nella scorsa sessione di mercato estiva e alla sempre più vicina cessione a titolo definitivo.