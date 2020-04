Mercato, il Manchester United mette Smalling alla porta: è sulla lista delle cessioni

Ancora tutto da definire il futuro di Chris Smalling. Sembrano essersi assottigliate le possibilità di vederlo con la maglia della Roma anche la prossima stagione e in questo senso sarà decisiva – oltre alla sua volontà – l’eventuale accesso alla Champions. Anche tornando al Manchester United, però, non troverebbe le porte aperte: come riporta l’Express in Inghilterra, Smalling è sulla lista delle cessioni insieme ad altri due uomini del regno di Ferguson, De Gea e Phil Jones. Solskjaer vorrebbe infatti sacrificare loro e puntare ai grandi obiettivi di mercato dei Red Devils: Sancho (Borussia Dortmund), Grealish (Aston Villa) e Bellingham, il baby prodigio del Birmingham.