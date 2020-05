Il Manchester cerca un altro centrale, i tifosi insorgono: “Riprendiamoci Smalling dalla Roma”

I tifosi della Roma vorrebbero tenere Chris Smalling. Fonseca e Dzeko – e tutti i compagni – neppure a parlarne. Ma anche i tifosi del Manchester United vorrebbero riportare a casa il difensore centrale. Secondo il sito “utdreport”sempre molto attendibile per quanto riguarda le vicende in casa Manchester, il club inglese starebbe pensando di tornare sul mercato per affiancare, o fare concorrenza, lo svedese Lindelöf. Pagato 3 anni fa 29 milioni di sterline, in questa stagione ha disputato 34 partite ma le sue prestazioni non sono state sempre all’altezza. E per questo Solskjaer, come confermato anche da Espn, avrebbe chiesto al club di tornare sul mercato, con Harry Maguire unica certezza del reparto.

Perché i tifosi del Manchester rivogliono Smalling

Considerando l’ottima stagione di Smalling in Italia, nella Roma, i tifosi inglesi però non vogliono che lo United spenda soldi inutilmente e chiedono a gran voce il ritorno a casa di Chris. “Smalling è anche meglio di Maguire”, dice un utente su Twitter, e tanti sono d’accordo con lui: “Se dovesse tornare non avremmo bisogno di altro”. Il Manchester, però, non appare convintissimo e, anzi, proprio dalla cessione di Smalling potrebbe trovare ulteriori fondi per tornare sul mercato.

Quanto costa Smalling?

Il difensore, che se ci fosse stato l’Europeo sarebbe stato convocato dalla Nazionale inglese, non è più giovanissimo, ha compiuto 30 anni, ma dopo gli ottimi mesi italiani ha visto il suo cartellino rivalutarsi, arrivando, secondo fonti inglesi, anche ai 20 milioni di euro. Lui a Roma sta bene, è innamorato della sua villa sull’Appia Antica, la famiglia si trova benissimo e i rapporti con Fonseca sono idilliaci, ma il club giallorosso non appare disposto a spendere una cifra del genere. Anche perché Smalling chiede un contratto da almeno 3 milioni a stagione. Anche in questo caso, cifre che a Trigoria non possono e vogliono garantirgli, salvo sorprese. Ecco perché il Manchester aspetta altre offerte, concrete, che possano consentirgli di acquistare subito un altro centrale. A meno che, alla fine, non l’abbiano vinta i tifosi che ne chiedono a gran voce il ritorno.