Il Lipsia vola a Roma per Schick. L’agente: “La trattativa riparte da zero”

Il Lipsia torna alla carica per Patrik Schick. Il ceco ha terminato il prestito in Germania ed è di nuovo un giocatore della Roma a tutti gli effetti. Come riporta iSport.cz, i tedeschi dopo aver concluso la stagione con la semifinale di Champions sono pronti a volare nella capitale per trattare direttamente il calciatore. Una delegazione del club di proprietà della Red Bull, guidata dal Ceo Oliver Mintzlaff, incontrerà la dirigenza giallorossa. L’agente di Schick Pavel Paska ha ammesso: “Le trattative con la nuova proprietà ora ripartono da zero. Sono curioso di sapere se vorranno vendere Patrik e a quale prezzo. Oppure se lo vorranno tenere. Il viaggio a Roma dimostra un grande interesse da parte del Lipsia”.

L’accelerazione del Lipsia è dovuta anche alla grande concorrenza per l’attaccante. Su di lui infatti è piombato il Bayer Leverkusen. Una volta ceduto Havertz al Chelsea (conclusione vicina) partirà l’assalto a Schick con l’intenzione di accontentare i giallorossi economicamente.