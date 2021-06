Il Leicester piomba su Daka: presentata un’offerta al Salisburgo

L'attaccante africano è seguito anche dalla Roma, che per il momento non ha fatta il primo passo

Il Leicester fa sul serio per Patson Daka. Il club inglese avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Salisburgo per provare a prendere subito il giocatore, riporta Sky Sport. Sulle tracce dell'attaccante zambiano ci sarebbe anche la Roma, che non avrebbe però ancora mosso passi sostanziali per accaparrarselo. In stagione Daka ha giocato 42 partite realizzando 34 gol. A soli 23 anni, è già uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo. E la sua carriera potrebbe proseguire in Premier League.