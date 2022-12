Il Leeds pensa a Lukic per sostituire Klich a gennaio. E spunta lo United

La Roma osserva il mercato a caccia di potenziali occasioni per gennaio, ma anche e soprattutto per l'estate. Tra i nomi accostati c'è anche Sasa Lukic, centrocampista del Torino in scadenza 2024 che effettivamente piace ai giallorossi. Ma che costa al momento circa 15 milioni, troppi. Il serbo vuole andare via, ma è stufo di aspettare e potrebbe anche rinnovare con i granata. Una finestra però può aprirsi per lui in Premier League, dove il Leeds molto probabilmente perderà Klich, destinato al DC United in Mls. A gennaio, quindi, la squadra di Marsch - riporta 'TeamTalk' - ha messo gli occhi proprio su Lukic, che secondo alcuni indiscrezioni arrivate invece dall'Italia interessa pure al Manchester United. La Roma resta vigile, anche se eventualmente potrebbe rientrare in corsa solo in estate e senza firme intercorse. A gennaio, qualche spiraglio potrebbe invece aprirsi solo con uno scambio che coinvolga Shomurodov o Kumbulla. Opzione comunque complicata per vari motivi.