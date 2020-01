Mercato, il Galatasaray dalla Roma per Cetin: chiesto prestito fino a giugno

Il Galatasaray vuole ancora fare affari con la Roma. Dopo la trattativa che quest’estate ha portato Nzonzi in Turchia – con effetti disastrosi visto che è stato messo fuori rosa a tempo indeterminato -, il club potrebbe tornare alla carica per un altro giallorosso. Si tratta di Mert Cetin, che alla Roma ha giocato poco ma ha scalato le gerarchie, diventando il quarto centrale alle spalle di Smalling, Mancini e Fazio. Come riporta Fotomaç, Terim ha chiesto Cetin e la dirigenza lo chiederà alla Roma in prestito fino a giugno. Quella del difensore è un’esigenza del club turco che ha perso Luyindama (rottura del crociato) ma è difficile che la società di Trigoria lasci partire Cetin, visto che in uscita c’è Juan Jesus.