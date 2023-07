Il Galatasaray ci prova per Fred: la prima offerta è stata rifiutata dallo United

C'è anche Fred nella lunga lista di calciatori finiti in orbita Roma in queste ultime settimane di mercato. Soprattutto in Inghilterra il brasiliano è stato accostato ai giallorossi, con Mourinho suo grande estimatore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Galatasaray ha allacciato i primi contatti col Manchester United per il centrocampista in scadenza nel 2024. La prima proposta dei turchi, però, è stata rifiutata dai Red Devils perché al di sotto delle aspettative. In ogni caso Fred lascerà Old Trafford in questa estate, con club sauditi pronti a sfruttare l'occcasione, così come il Fulham e altre società inglesi che stanno lavorando all'operazione.