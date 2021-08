Il ds dell’Eintracht su Kostic: “Non abbiamo ricevuto alcuna offerta”

Le parole di Krosche: "Non ho niente da dire al riguardo. I media in Italia a volte sono molto vivaci in certe cose"

Redazione

Nelle ultime settimane il nome di Kostic è stato accostato a diversi club italiani tra cui Roma e Lazio. E' arrivata però la smentita direttamente dalla Germania. Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, MarkusKrösche, ne ha parlato in conferenza stampa: "Non abbiamo ricevuto alcuna offerta. Non ho niente da dire al riguardo. I media in Italia a volte sono molto vivaci in certe cose".