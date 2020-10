Il Cosenza pressa per Bouah: la Roma può accettare il prestito. Dettagli ancora da definire

Ultimi giorni di mercato, rush finale per la Roma, sia in entra che in uscita. L’ultima notizia, riportata da Alfredo Pedullà su Twitter, prevede una partenza di Devid Eugene Bouah al Cosenza: l’operazione può concludersi a breve ma i dettagli dell’operazione sono ancora da definire. Il club calabrese ha messo già da tempo nel mirino il talento giallorosso di Alberto De Rossi, che a sua volta sarebbe pronto a farsi le ossa in Serie B. La Roma, da parte sua, è disponibile a cederlo in prestito, con l’obiettivo di valorizzarlo per il futuro in giallorosso. In passato anche Ascoli e Cittadella avevano manifestato il loro interesse per il giovane classe 2001.