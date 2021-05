Il colpo Mou ha la firma di Mendes: da Sanches a Diego Costa, i nomi per la Roma

Il super agente può mettere radici a Trigoria grazie anche al legame con Pinto. L'allenatore portoghese potrebbe essere solo il primo di una lunga serie di colpi in sinergia con la Gestifute

Con l'ingaggio di Mourinho la Roma non potrà più nascondersi. Firmare un manager di questo livello comporta necessariamente un investimento corposo anche sulla rosa. Il prossimo sarà un mercato particolare. Gli effetti della pandemia sono ancora impressi sui bilanci di tutte le società, compresa la Roma. Il lavoro di Pinto dovrà partire dalle cessioni (specialmente dei tanti esuberi), per poi spostarsi sui possibili rinforzi. Da questo punto di vista Mendes può, e vuole, dare una mano. L'identikit del calciatore ideale porta dritti a Renato Sanches. Il centrocampista è riuscito a rilanciarsi al Lille dopo aver deluso al Bayern Monaco. A quasi 24 anni può salire di livello, magari diventando il perno del centrocampo di Mou alla Roma. Con Villar, Diawara e Cristante che non convincono per motivi diversi, i giallorossi cercano un partner di Veretout in mediana. Certamente arriverà un portiere. Il preferito è Musso, ma anche in questo caso la Gestifute può dire la sua proponendo Rui Patricio del Wolverhampton e José Sa dell'Olympiakos. Sulle corsie esterne, una volta presa una decisione su Florenzi, occhi su Semedo del Wolverhampton e Pereira del Leicester. L'altro investimento importante andrà fatto sull'attaccante. In attesa di capire i piani dello Special One su Dzeko, si lavora per far salire di livello il reparto. Carlos Vinicius al Tottenham è chiuso dalla concorrenza di Kane (e non solo) e Mendes vorrebbe portarlo a giocare altrove. Il prezzo si aggira su 25 milioni. Se si volesse tentare il colpo low cost, ci sarebbe Diego Costa nella lista dei parametri zero. Carattere difficile, ma sicuramente sarebbe un altro nome capace di far sognare i tifosi.