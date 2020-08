Il Celtic pressa la Roma per Olsen, ma l’offerta è troppo bassa

Robin Olsen, finito il prestito al Cagliari, ha già le valige pronte per ripartire da Roma: la volontà dei giallorossi è quella di cederlo a titolo definitivo, cercando di liberarsi di un esubero inutile al progetto tecnico di Fonseca e del suo ingaggio dal libro paga. Il Celtic è interessato al portiere svedese, ma l’offerta presentata alla Roma è ancora troppo bassa. Secondo quanto riporta Sky Sport, gli scozzesi continuano comunque il loro pressing di mercato. In bilico anche il posto di Pau Lopez: il portiere più pagato nella storia della Roma non ha dato le conferme che il club sperava a inizio stagione, dimostrando più volte le sue incertezze nelle partite successive alla papera del derby di ritorno contro la Lazio.