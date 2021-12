Il Cagliari vuole Diawara: ostacolo liquidità. Sogno Mayoral

I sardi hanno bisogno di rinforzi di livello e, dopo la trattativa per Calafiori, hanno individuato altri due obiettivi giallorossi molto complicati da raggiungere

Il Cagliari continua a cercare rinforzi nella Roma. La trattativa per Calafiori è ormai in dirittura d'arrivo, manca veramente pochissimo, ma i sardi - per staccarsi dal fondo della classifica - ha bisogno di altri acquisti a gennaio. Come riporta 'La Nuova Sardegna', l'obiettivo numero uno dei rossoblù sarebbe Amadou Diawara, centrocampista che i giallorossi cederebbero senza grandi problemi. Ma il Cagliari ha necessità di sbloccare la questione relativa all'indice di liquidità dal momento che il guineano non sarebbe un'operazione a costo zero. La manovre a centrocampo condizioneranno tutto il mercato e la stagione del Cagliari, soprattutto il futuro Nandez accostato anche alla Roma, ma che Giulini vorrebbe trattenere. Non solo, perché gli isolani sono alle prese anche con qualche possibile movimento in attacco. Joao Pedro ha tante richieste (ma dovrebbe restare), Keita è in Coppa d'Africa. È spuntato quindi anche Borja Mayoral, che però il quotidiano sardo bolla come un vero e proprio 'sogno', dal momento che tante squadre più importanti si sno messe già in fila per lo spagnolo.