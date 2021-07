Il Bordeaux pensa a Joao Sacramento per la panchina

Il braccio destro di Mourinho è stato individuato dai francesi come possibile sostituto di Gasset

Sbarcato neanche un mese fa a Roma, per Joao Sacramento iniziano già a girare le prime voci di mercato. Secondo il quotidiano francese L'Equipe, il braccio destro di José Mourinho è stato individuato dal Bordeaux come possibile sostituto dell'uscente Jean-Louis Gasset. A meno di un'improbabile inversione di tendenza, il tecnico transalpino lascerà il suo incarico un anno prima la fine del suo contratto, per questo il club girondino sta cominciando a guardarsi intorno per trovare un nuovo volto a cui affidare la panchina. I quattro indiziati al momento sono Lucien Favre, David Guion, Vladimir Petkovic e, appunto, Joao Sacramento.