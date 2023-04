Il Barcellona scarica Kessie. C’è anche la Roma alla finestra

Lionel Messi potrebbe "portare" alla RomaFranck Kessie. In che modo? Semplice. Secondo quanto scrive La Repubblica, la dirigenza del Barcellona è intenzionata a riportare in Catalogna l'asso argentino e per farlo è disposta a sacrificare sul mercato diversi pezzi pregiati della rosa. Tra cui, proprio l'ex Milan, arrivato lo scorso anno a parametro zero ma ritenuto cedibile dal club blaugrana. Il calciatore, che ha già dichiarato di non essere disposto a ridursi il super ingaggio da 7 milioni a stagione, piace a Tottenham, Juve, Napoli e, appunto, alla Roma, che ha già avviato i primi contatti con l'entourage del calciatore seppur lo stipendio sia al momento fuori budget per la società capitolina. L'alternativa in casa giallorossa porta in Emilia Romagna, a quel DavideFrattesi, già corteggiato nell'ultimo mercato estivo e la cui trattativa è stata messa attualmente in standby in attesa di capire che piega prenderà l'affare Kessie.