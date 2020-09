Idea low cost per la fascia sinistra: la Roma osserva Alyson

Tra i profili monitorati per la fascia sinistra, scrive “La Gazzetta dello Sport”, c’è anche quello di Alyson, terzino brasiliano classe 1996. L’esterno sudamericano è di proprietà dell’Oeste (Serie B brasiliana), che lo scorso marzo lo ha ceduto in prestito al Cearà. Proprio con quest’ultima squadra ha fatto il suo esordio nella massima divisione, giocando titolare contro il Gremio ad agosto. Per ora si tratta dell’unica presenza stagionale, dal momento che nelle partite seguenti si è sempre accomodato in panchina. Alyson, il cui contratto scadrà il prossimo dicembre, potrebbe essere un’idea low cost in vista dell’ormai certo addio di Kolarov.