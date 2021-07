Icardi il sogno della Roma: contatti con Wanda Nara. E la Juve pensa a Dzeko

Secondo La Repubblica la dirigenza avrebbe allacciato i contatti con la moglie-agente dell'argentino

Si chiama Mauro Icardi il sogno della Roma in caso di partenza di Edin Dzeko. Come riporta La Repubblica, l'ex attaccante dell'Inter è il primo nome sulla lista dei possibili successori del bosniaco: piace a Mourinho e la dirigenza avrebbe allacciato i contatti con la moglie-agente Wanda Nara. Icardi sa che al Paris Saint-Germain non troverà molto spazio (nonostante in Francia i due si trovino bene) e quindi non esclude un ritorno in Italia. Che era già stato vicino due stagioni fa quando Petrachi lo aveva trattato personalmente proprio con Wanda Nara nell'intreccio con Dzeko e Milik. Il suo arrivo vorrebbe dire ovviamente partenza di Dzeko: il bosniaco piace (e da tempo) alla Juventus e anche a Max Allegri, a cui non dispiacerebbe averlo nel suo parco attaccanti. Molto passerà anche dalle volontà di Mourinho, che di Dzeko in queste poche settimane già ha imparato a fidarsi. Ma il valzer degli attaccanti potrebbe comunque partire.