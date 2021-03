Icardi: “Al PSG mi trovo bene, felice che il club mi abbia riscattato”

Il suo nome è stato accostato anche alla Roma, ma Mauro Icardi, nonostante al Paris Saint-Germain non sia titolare, ha giurato amore al club transalpino. “Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare la squadra con i miei gol – ha detto al sito ufficiale del PSG -. È stato un buon anno. Sono quindi molto felice che il club abbia deciso di riscattarmi e che mi abbia offerto di continuare qui per i prossimi quattro anni. Per me è un onore e motivo di orgoglio, come ho detto il primo giorno del mio arrivo a Parigi. Mi trovo bene qui, in una grande squadra che vince titoli. Questo è ciò che cerca un giocatore“.