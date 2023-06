Ibanez: le panchine col Brasile, un mercato in stand-by e Londra sullo sfondo

Due panchine di fila col Brasile e un mercato che non decolla. Roger Ibanez continua a restare in bilico tra la consapevolezza di dover cambiare aria e l'interesse di Tottenham e Atletico Madrid che è scemato. Doveva essere lui il pezzo "pregiato" col quale mettere a posto il bilancio entro il 30 giugno ma la mancanza di offerte superiori ai 20 milioni ha convinto Pinto a virare su altri progetti. Detto ciò Ibanez resta sul mercato anche perché oltre all'arrivo di N'Dicka è a un passo pure il ritorno di Llorente per il quale sarà rinnovato il prestito col Leeds. Difficile possa restare a queste condizioni.

La Roma aspetterà tempi migliori, quindi luglio, per capire in che modo muoversi. In Premier il brasiliano ha ancora estimatori. Pinto ne ha parlato anche con West Ham e Chelsea e conta di ricavarne 30 milioni. Una cifra che permetterebbe a Mourinho di avere un budget più consistente per aggiustare fasce e attacco. Ibanez d'altronde sa di aver maturato tutti i bonus nella capitale. Il triplice errori nei derby e la notte dolorosa di Budapest sono capitoli che l'hanno convinto a lasciare la Roma dopo 3 stagioni e mezzo sull'altalena che hanno visto comunque quasi quadruplucare il suo valore rispetto agli 8 milioni spesi per riscattarlo dall'Atalanta. Oggi partirà per le vacanze dopo una stagione interminabile, col telefono acceso. E la valigia pronta.