Hysaj, anche la Lazio in corsa. Roma e Milan alla finestra

Tripla scelta per il futuro di Elseid Hysaj. Secondo quanto riporta sportmediaset il terzino in uscita dal Napoli sarebbe entrato anche nel mirino della Lazio, dopo le insistenti voci delle ultime settimane che lo volevano vicino sia a Roma sia a Milan. Potrebbe scatenarsi così un derby capitolino per Hysaj che, nonostante una buona stagione all’ombra del Vesuvio, non dovrebbe continuare la sua avventura in azzurro portando così il suo contratto a naturale scadenza. L’opzione giallorossa potrebbe essere assai gradita all’albanese soprattutto se sulla panchina del futuro dovesse sedere quel Maurizio Sarri che sin dai tempi di Empoli ne ha saputo valorizzare le doti. Attenzione però sia ai biancocelesti sia ai rossoneri, entrambi alla ricerca di un rinforzo d’esperienza per le corsie esterne.