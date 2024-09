Hummels, ci ha provato anche la Lazio. Ma il tedesco ha rifiutato

Mats Hummels è sbarcato a Roma, dalla sponda giusta del Tevere. Ma il difensore tedesco nell'ultimo mese è stato corteggiato anche dalla Lazio prima di virare su Gigot. A svelarlo era stata Sky Sport una settimana fa. Lotito aveva messo nel mirino Hummels, all'epoca ancora svincolato. La fumata nera è stata immediata, il giocatore ha declinato subito la possibilità di trasferimento alla Lazio, e non per la mancata Champions come si era detto in quei giorni. Da ieri l'ex Dortmund è un nuovo giocatore della Roma.