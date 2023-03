Hjulmand obiettivo della Roma: “Ora non ci penso, mi dedico solo al Lecce”

Morten Hjulmand è una delle sorprese più piacevoli di questo campionato di Serie A. Non a caso la Roma ha messo gli occhi sul centrocampista del Lecce, scovato da Pantaleo Corvino, seguendolo molto da vicino. Lo stesso centrocampista danese ha parlato del suo futuro dal ritiro della nazionale danese, altro traguardo trovato in questa sua grande stagione che gli è valso l'accostamento ai giallorossi, alla Juventus e all'Inter."Ma ora non ci penso assolutamente. Perché dedico tutto il mio tempo alla mia quotidianità a Lecce. Passo tutto il mio tempo a fare del mio meglio e lottare il più possibile per salvare il mio club in un campionato difficile", dice Hjulmand a 'TV2 Sport'. Intanto il danese punta l'esordio in nazionale: "Un minuto o novanta, mi devo solo far trovare pronto".