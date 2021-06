Hincapié vicino alla Lazio. Il presidente del Talleres: “Trattativa avanzata”

Il giovane centrale difensivo ecuadoriano piaceva anche alla Roma e a parecchi club europei, ma potrebbe presto vestire biancoceleste

Potrebbe arrivare presto in Serie A Piero Hincapié, giovane difensore centrale in forza al Talleres che ha scatenato l'interesse di tantissimi club italiani ed europei. Anche la Roma è entrata nella lunga lista di pretendenti, ma secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Argentina il classe 2002 ecuadoriano è vicinissimo alla Lazio."Per Hincapié c'è una trattativa molto avanzata con un club italiano. Vedremo la settimana prossima cosa riusciremo a concludere. È già pronto per il salto nel calcio europeo", ha detto due giorni fa il presidente del Talleres Andres Fassi, intervistato da 'Eldesmarque'. Oggi Fassi ha poi fornito altri aggiornamenti, facendo parzialmente marcia indietro: "Ha richieste in Germania e Italia, ufficialmente non c'è niente col Betis. Il suo costo? È quello che ti pagano gli altri. Oggi è cambiato tutto, il mercato è 'caduto' e bisogna adattarsi e aspettare. Ci sono varie opzioni per Hincapié ma niente di chiuso". I media sudamericani oggi parlano di trattativa a un passo dalla conclusione con i biancocelesti, che quindi anticiperebbero Roma, Atalanta, Bayern Monaco, Newcastle, Atletico Madrid e Betis Siviglia.