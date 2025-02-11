Mario Hermoso ha salutato la Roma nel mercato di gennaio dopo appena 6 mesi trascorsi nella Capitale. Lo spagnolo è passato al Bayer Leverkusen in prestito, ma nelle prime uscite ha già stregato Xabi Alonso. È partito dal 1' contro il Wolfsburg è stato il migliore in campo. Secondo quanto riportato da Bild Hermoso partirà di nuovo titolare anche nel big match in programma sabato alle 18.30 contro il Bayern Monaco. Il difensore è stato elogiato anche dal portiere Hradecký: "È una macchina! Difende con la sua vita. L'ha conosciuto a Roma e all'Atletico Madrid".