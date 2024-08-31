Mario Hermoso sembra essere il prescelto per completare la difesa della Roma dopo un mercato travagliato e pieno di colpi di scena che ha portato i giallorossi a dover pescare dagli svincolati per completare un pacchetto difensivo che mancava numericamente di almeno un centrale. Oltre lo spagnolo si continua a valutare il nome di Mats Hummels ma il tedesco è più probabile che arrivi solo in caso di addio di Smalling in Arabia, dove il mercato è ancora aperto. Hermoso ha chiuso la sua esperienza all'Atletico Madrid lo scorso giugno restando un free agent e diventando una possibilità per tante squadre. Ma perché non aveva ancora trovato una squadra? Ogni risposta è ovvio che vada nella direzione di uno stipendio molto alto - 5 milioni all'anno - che lo spagnolo aveva ai Colchoneros e che nella sua testa sarebbe dovuto crescere vista la possibilità di ingaggio senza pagare il cartellino. Il calciatore era, comunque, pronto a firmare con il Galatasaray nella giornata di ieri ma l'interessamento dei giallorossi lo ha fatto vacillare e la sua decisione è attesa a breve.

Caratteristiche fisiche e tecniche

Cresce nella cantera deldove passa tutta la trafila delle giovanili, salvo un passaggio al Real Valladolid nel 2016, per poi essere integrato nel Real Castilla, seconda squadra del Real che disputa la terza serie spagnola. Dopo una buona stagione era nell'aria un passaggio in prima squadra ma i Blancos decidono di cedere il centrale all'Espanyol perdi euro all'età di soli 19 anni. È a Barcellona che di fatto sboccia il suo talento tanto da impressionare l'Atletico che nel 2019 lo preleva dall'Espanyol. Da lì 5 stagioni tra i Colchoneros con anche una Liga conquistata. Ma che tipo di giocatore è Hermoso? Si tratta di unche può giocare sia nei due centrali di una retroguardia a 4, sia in ogni posizione di una difesa a 3, preferibilmente al centro, ma la sue caratteristiche fisiche -di altezza - e il suogli consentono di essere funzionale anche come braccetto. È nel pieno della maturità calcistica essendo un classe '95 con una discreta esperienza europea -. In quanto a presenza in attacco, nell'ultima stagione ha raccolto 2 assist e 2 reti in tutte le competizioni nelle sue 45 apparizioni. I dati - riportati da Sofascore - che spiccano nell'ultima annata in Liga, sono ia cui fanno seguito iche evidenziano la sua spiccata aggressività. Importante il suo contributo alla manovra conregistrati a partita.

Dalla cucina al caffè, le passioni di Hermoso

Le passioni del calciatore spagnolo sono facilmente individuabili nei suoi profili social, in particolare su Instagram, dove in biografia sono indicate tutte le attività con cui collabora. A partire da, ristorante di alta cucina, Guida Michelin nel 2023 e nel 2024 che ha sede a Madrid. Passando per BDP Burger, catena di pub con varie sedi in Spagna. Fino ad arrivare a quella che forse coinvolge Hermoso più da vicino:. Lo spagnolo è, infatti, il promotore principale della linea di caffè dedicata ai suoi, Sebastian e Tristan, lanciata lo scorso 1 giugno. L'ex Atleti, inoltre, ama passare le sue vacanze in Italia: quest'anno è stata la volta diin Sardegna in compagnia della moglie Ainhoa e delle sue due figlie.

Lorenzo Scattareggia