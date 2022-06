Guedes dice sì alla Roma, si tratta con il Valencia per abbassare il prezzo

Il Valencia ha assicurato a Guedes che partirà in questa sessione di mercato. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, il portoghese da parte sua è molto tranquillo forte del contratto fino al 2024 e avrebbe accettato di aggregarsi alla corte di Mourinho. La richiesta degli spagnoli non si allontana dai 40 milioni e non accetta nemmeno contropartite. La mancanza di offerte, però, potrebbe convincerli ad abbassare il tiro e la Roma, forte dell'appoggio di Mendes, agente che sta facendo di tutto per portare il suo assistito in Italia, è in pole per assicurarsi le prestazioni del talento portoghese, autore di 13 reti e sei assist nella stagione passata.